شكرا لقرائتكم خبر عن لافيينا : أحرجنا الإسماعيلي رغم الخسارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيف الأسيوطي عضو مجلس إدارة نادي لافيينا أن لاعبي فريقه قدموا مباراة قوية أمام الإسماعيلي في دور الـ23 من كأس مصر، وقال الأسيوطي في تصريحات تليفزيونية إلى أن الإسماعيلي فريق كبير ولكن الثقة التي تواجدت لدى لاعبينا استطاعت ان تقدم مباراة كبيرة.

وأضاف ان هناك خطة كبيرة للفريق للصعود إلى الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة مثلما حدث مع الأسيوطي، وأتم أنه يشكر الجهاز الفني ولاعبي لافيينا على جهدهم في لقاء الإسماعيلي بكأٍس مصر.