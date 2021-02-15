شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت: هدفنا العودة للدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ياسر رجب المدير الفني لبتروجت أن معظم لاعبي الفريق تلقوا عروضا من أندية الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية، وقال رجب في تصريحاته تليفزيونية إلى أن المواجهات المقبلة لبتروجت في الكأس والدروي في غاية الصعوبة.

وأضاف أن الجميع داخل النادي يسعى لصعود الفريق من جديد في دوري الممتاز من جديد لأن هذا مكانه الطبيعي، وأتم أن لاعبي الفريق قدموا مباراة كبيرة أمام المقاولون العرب في كأس مصر والفوز لم يأت بالصدفة مؤكدا أن اللاعبين قدموا أداء مميزاً.