تمزق يبعد الصبحي عن التعاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الفحوصات الطبية التي أجريت لمدافع فريق التعاون نواف الصبحي، إصابته بتمزق في عضلة الفخذ الخلفية، يحتاج على إثرها إلى فترة علاج وتأهيل قد تصل لنحو 45 يوما قبل العودة للتدريبات الجماعية. وقد تعرض الصبحي للإصابة في مباراة فريقه أمام القادسية في الجولة الـ18 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز القادسية 2 - 0، حيث لم يستطع تكملة المباراة. من جانبه عمل المدير الفني للتعاون الفرنسي باتريس كارتيرون، على تجهيز بديل الصبحي، تمهيدا للدفع به الخميس المقبل أمام الاتحاد ضمن الجولة الـ19 للدوري على ملعب مدينة الملك عبدالله من جانبه عمل المدير الفني للتعاون الفرنسي باتريس كارتيرون، على تجهيز بديل الصبحي، تمهيدا للدفع به الخميس المقبل أمام الاتحاد ضمن الجولة الـ19 للدوري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

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