شكرا لقرائتكم خبر طارق عبدالله يؤخر حسم مستقبله مع الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​أجل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد طارق عبدالله حسم مصيره مع ناديه إلى نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد أن انقضت فترة الانتقالات الشتوية.

وكانت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قد أعارت اللاعب إلى ضمك حتى نهاية الموسم، إلا أن اللاعب دخل الفترة الحرة.

وتشير مصادر «مكة» إلى أن اللاعب أجل حسم مستقبله لتتاح له فرصة أكبر في الاستمرار مع الاتحاد.

من جهة أخرى اعتمد المدير الفني فابيو كاريلي عددا من الاختبارات للوقوف على جاهزية اللاعب غاري رودريقيز.

ويأمل كاريلي أن يتجاوز اللاعب تلك الاختبارات قبل اعلان القائمة النهائية لمواجهة التعاون الخميس المقبل بالجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.