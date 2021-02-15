طارق عبدالله يؤخر حسم مستقبله مع الاتحاد

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وكانت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قد أعارت اللاعب إلى ضمك حتى نهاية الموسم، إلا أن اللاعب دخل الفترة الحرة.وتشير مصادر «مكة» إلى أن اللاعب أجل حسم مستقبله لتتاح له فرصة أكبر في الاستمرار مع الاتحاد.
من جهة أخرى اعتمد المدير الفني فابيو كاريلي عددا من الاختبارات للوقوف على جاهزية اللاعب غاري رودريقيز.
ويأمل كاريلي أن يتجاوز اللاعب تلك الاختبارات قبل اعلان القائمة النهائية لمواجهة التعاون الخميس المقبل بالجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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