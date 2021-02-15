ممثلا عسير يتسلطنان أمام الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قد لا تكون منطقة عسير، الوجهة المحببة للهلال وأنصاره، خاصة وأنها تربك حسابات الفريق تماما، وتتسبب في زعزعة استقراره، من واقع نتائج الفريق أمام ممثلي المنطقة أبها وضمك في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحقق ضمك أمس الأول فوزا تاريخيا على حامل اللقب في الجولة الـ18، بهدف نظيف انتهى بإقالة المدير الفني الذي قاد الهلال إلى عدد من الألقاب، أهمها دوري أبطال آسيا، الروماني رازفان لوشيسكو.

وأتى فوز ضمك كصورة مكررة سبقه إليها جاره نادي أبها الذي حقق بدوره انتصارا مثيرا على الهلال 3-2 في الثواني الأخيرة من اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الـ17 من الدوري، ليسجل ممثلا عسير انتصارين على الهلال في جولتين متتاليتين.

وخاض الهلال هذا الموسم 4 لقاءات أمام ممثلي أندية منطقة عسير في دوري المحترفين ضمن لقاءات الدوري، إضافة إلى لقاء في بطولة كأس الملك انتصر فيه الهلال على أبها بهدفين دون رد.

وفيما يخص مواجهات الدوري، فقد خسر الهلال لقاءين وتعادل في آخر وفاز بلقاء وحيد.

يذكر أن أبها يحتل المركز العاشر في الدوري برصيد 24 نقطة، بينما يحتل ضمك المركز الـ15 برصيد 16نقطة.

الهلال أمام أبها وضمك