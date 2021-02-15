شكرا لقرائتكم خبر الجولة 18.. الشباب يتقدم والمنافسون يتراجعون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم الشباب خطوة إضافية في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع نهاية الجولة الـ 18 بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه الأهلي بهزيمته الثقيلة للنصر برباعية نظيفة، كما استفاد من توقف منافسيه على الصدارة بشكل جماعي بعد تعادل الأهلي مع الاتحاد بهدف لكل منهما، وخسارة الهلال أمام ضمك بهدف والتعاون من القادسية.

في جانب آخر، عاد الاتفاق للانتصارات العريضة وتفوق على أبها 4-1، فيما انتصر الوحدة على الفيصلي، والفتح على العين في مباراة صعبة بنتيجة 3-2، وأعاد الباطن الرائد لدائرة الهزائم.

الجولة التي انفرد الشباب بمجمل أرقامها وعناوينها بتسجيل أعلى نتيجة في الجولة وإلحاق الخسارة الأولى بالنصر على ملعبه مرسول بارك والخسارة الأولى لمدربه هارفارت والنتيجة الأكبر في مرمى براد جونز هذا الموسم فتصدر الفرق بعد أن رفع رصيده إلى 38 نقطة.

بدوره، حقق ضمك مفاجأة أدخلته تاريخ المنافسة بفوزه الأول على فريق عاصمي بعد انتصاره على الهلال 1-0 وهو الانتصار الأول في تاريخه على الهلال مبتعدا عن المركز الأخير إلى ما قبل الأخير.

ومن بين الأرقام، استمر القادسية في عناده، حيث لم يخسر في آخر 8 جولات في الدوري، فيما بقيت القوة الدفاعية هلالية بتلقي الفريق 13 هدفا في 18 لقاء.

أرقام من الدوري

ـ 144 مباراة.

ـ 418 هدفا.

ـ 603 بطاقات صفراء.

ـ 26 بطاقة حمراء.

ـ 1414 ركنية.

ـ 61 شباكا نظيفة

.ـ 66 ركلة جزاء.

ـ يتصدر قائمة الهدافين مهاجم الهلال بافيتيمبي قوميز برصيد 12 هدفا.

ـ لاعب الهلال عبدالله الحمدان الأكثر صناعة للأهداف بواقع 8 أهداف.

ـ لاعب الشباب إيفر بانيجا الأكثر تمريرا للكرة بواقع 1314 تمريرة

.ـ لاعب الباطن يوسف الجبلي الأكثر صناعة للفرص (45 فرصة).

ـ لاعب الباطن يوسف الجبلي الأكثر لعبا للكرات العرضية (122 كرة عرضية)

.ـ حارس التعاون البرازيلي أنجوس أكثر من حافظ على شباكه نظيفة بواقع 6 مباريات.