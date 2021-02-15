شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواصل استعداداته لمباراة أسوان في الجولة 14 بالدوري..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق المقاولون العرب، تدريباته لمواجهة نظيره أسوان، في لقاء الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يطمح ذئاب الجبل لتصحيح المسار بعد سلسلة النتائج السلبية التى لاحقتهم خلال الفترة الماضية وكان آخرها وداع كأس مصر من دور الـ 32 بعد الخسارة من بتروجت بنتيجة 3/1، بينما يأمل أسوان فى الخروج من سلسلة التعادلات التى دخلها الفريق منذ تولي علاء عبد العال المسئولية الفنية.

وأثبتت المسحة الطبية التى خضع لها فريقا أسوان والمقاولون العرب سلبية نتائج جميع اللاعبين، وذلك فى إطار استعدادات الفريقين لمباراة الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام.



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وأكد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادى المقاولون العرب، أنه وقّع عقوبة على اللاعبين بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر، بعد السقوط أمام بتروجت في إطار مباريات دور الـ32.

وقال محمد عادل في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2، "أحمّل لاعبى الفريق مسئولية الخروج من كأس مصر؛ بسبب التخاذل والاستهتار الذى ظهر خلال المباراة، ووقعت عقوبة 50 ألف جنيه على كل لاعب بسبب الخروج من كأس مصر".

ودخل فريق أسوان في سلسلة تعادلات طويلة منذ تولي علاء عبد العال المسئولية الفنية للفريق خلفاً لسامي الشيشيني، بعد إقالته من تدريب أبناء الجنوب لتراجع النتائج.

وخاض علاء عبد العال 5 مباريات تعادل فيها جميعاً، ليفقد 10 نقاط من أصل 15 نقطة، لينتهي الأمر بالفريق فى المركز الـ 14.

وبدأ علاء عبد العال مسيرته مع أسوان في مباراة غزل المحلة حيث تعادل مع زعيم الفلاحين بهدف لكل فريق، قبل أن يتعادل مجدداً مع الزمالك سلبياً، ثم تعادل مع وادي دجلة، وسيراميكا والانتاج.

وسجل لاعبو أسوان تحت قيادة علاء عبد العال 3 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف أخرى أيضاً.