شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس التراجع عن قرار التعاقد مع الحراس الأجانب بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة التمهيد دراسة التراجع عن قرارها السابق بفتح باب التعاقد مع الحراس الأجانب بالدورى المصرى اعتبارا من الموسم الكروى الجديد بعد غياب حوالى 13 عاما، شهدت منع الأندية المصرية من استقدام الحراس الأجانب.

وشهد الاجتماع الأخير بين اتحاد الكرة والأندية اقتراحا من رئيس اللجنة الثلاثية بعودة الحراس الأجانب فى الدورى المصرى، وهو ما وافق عليه مسئولو الأندية، قبل أن يتراجع رئيس اللجنة اليوم ويؤكد فى المؤتمر الصحفى الذى عقده بالجبلاية أن الأمر مجرد توصية ولم يتم البت فيه بشكل نهائى أو اعتماده رسميا.

وشهدت الفترة الأخيرة تراجع اللجنة التى تدير الجبلاية عن بعض القرارات أهمها، عقوبة محمود الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر وكذلك تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود فى كأس مصر.