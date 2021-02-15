شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يكشف تفاصيل عقد إعارة مصطفى محمد إلى جالطة سراي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي خالد الغندور تفاصيل عقد مصطفي محمد مهاجم الزمالك المعار إلى جالطة سراي التركي لمدة موسم ونصف، بعد تألق المهاجم الدولى وإحرازه 4 أهداف فى أول 4 مباريات بمشواره الاحترافي.

وقال خالد الغندور، فى فيديو نشره على صفحته الرسمية على وقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "إعارة مصطفي محمد لمدة موسم ونصف بنية البيع، وتنتهي الإعارة نهاية شهر 6 عام 2022 مقابل 2 مليون دولار تم دفعها".

وأضاف الغندور، "فى حال تفعيل بند البيع النهائي سيتم دفع 4 ملايين دولار للزمالك مع نهاية الإعارة، وليس فى منتصف العقد، مؤكدا أن هناك شرطاً بضرورة إبلاغ النادي التركي للزمالك بتفعيل بند البيع النهائى فى ديسمبر المقبل، وفى حال عدم إخطار الزمالك رسميا فإن بند البيع لن يتم تفعيله فى نهاية العقد".

وتابع خالد الغندور، "فى حال استقرار جالطة سراي على بيع اللاعب لأى نادٍ أوروبي عقب شرائه رسميا فإن الزمالك يحق له الحصول على 15% من الربح الذى سيعود على نادى جالطة سراى وليس من صافي قيمة انتقاله كاملة للنادي الجديد، موضحاً أن النادي التركي لن يتمكن من بيع اللاعب خلال فترة الإعارة إلا بموافقة الزمالك وسيتم التفاوض على نسبة إعادة البيع مع الزمالك من جديد.