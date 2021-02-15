شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يصطحب ابنه إلى ملعب أستون فيلا ويوجه رسالة لجمهوره.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، المحترف فى صفوف نادى أستون فيلا الإنجليزي، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة بصحبة ابنه "يزن" وهما فى المعلب.



تريزيجيه يشارك جمهوره صورة عبر تويتر

ونشر محمود حسن تريزيجيه الصورة عبر تويتر وعلق عليها بعبارة، "مهما أكثرت على ابنك من النصائح فلن يأخذ إلا القليل من قولك والكثير من فعلك"، وسرعان ما انتشرت الصورة على منصات السوشيال ميديا.



تريزيجيه بصحبة ابنه

وفي وقت سابق، شارك محمود حسن تريزيجيه في صفوف فريقه أستون فيلا في مباراة المواجهة أمام مضيفه فريق برايتون التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء السبت على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" للموسم الحالى 2020 – 2021.

وشارك الثنائي المصرى أحمد المحمدى وتريزيجيه فى الشوط الثانى من اللقاء، إذ دخل الأول فى الدقيقة 61 بديلا لماتى كاش، بينما حل الثانى بدلا من بيرتراند تراورى بالدقيقة 66 من زمن المباراة.