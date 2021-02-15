شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه مدغشقر استعدادًا لتصفيات أفريقيا لمنتخبات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستعد المنتخب المصري لكرة السلة لخوض مباريات المرحلة الثانية من التصفيات المقامة في مدينة المنستير بتونس والمؤهلة لبطولة أفريقيا 2021 في رواندا، والتى تقام فى الفترة من 17 إلى 21 فبراير الجارى.

وخاض المنتخب المصري أمس الأحد مباراة ودية أولى له في تونس في مدينة المنستير التي تستضيف المرحلة الثانية من التصفيات، وتمكن الفراعنة بقيادة أحمد مرعي المدير الفني من الفوز بنتيجة 49/84.

وكشف وائل لطفي مدير المنتخبات عن أنه تم الاتفاق مع منتخب مدغشقر على خوض مباراة ودية مساء غدٍ الثلاثاء، حيث تأتى المباراة فى إطار استعدادات المنتخبين للمرحلة الثانية من التصفيات على أن تكون هذه هي المباراة الودية الأخيرة للفراعنة قبل انطلاق المباريات الرسمية.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 والتي تضم أيضًا منتخبات أوغندا وكاب فيردي والمغرب ويتصدر ترتيبها الفراعنة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباريات الذهاب في التصفيات التي أقيمت في القاهرة نوفمبر الماضي.

فيما يتذيل منتخب مدغشقر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعد انتهاء المرحلة الأولى من التصفيات والتي يتصدرها منتخب تونس برصيد 6 نقاط ومن بعده الكونغو ثم إفريقيا الوسطى برصيد 5 و4 نقاط على الترتيب.