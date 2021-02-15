شكرا لقرائتكم خبر عن كثرة الجاهزين صداع في رأس باتشيكو قبل مواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في حالة حيرة بسبب اختيار التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإسماعيلي المقرر لها بعد غد الأربعاء ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدورى ، بعدما عاد التونسي فرجاني ساسي للمشاركة في التدريبات اليوم ، عقب تعرضه لكدمة خفيفة في مباراة مولودية الجزائر في الجولة الأولى لدور المجموعات بدورى ابطال افريقيا.

كما استعاد أشرف بن شرقي كامل لياقته الفنية والبدنية بعد عودته من الإصابة بكدمة في الضلوع والتي تسببت في غيابه عن التشكيل الأساسي للمباريات السابقة، وكان يشارك كبديل، وبالنظر الي كل مركز في الزمالك سنجد ان حراسة المرمي مكتمل العدد بتواجد الثلاثي محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمود جنش والثلاثي بكامل لياقتهم الفنية والبدنية.

مركز الظهير الأيمن استعاد عافيته بعودة حمزة المثلوثي للتدريبات الجماعية ، ونفس الامر بالنسبة لمركز قلب الدفاع الذي استعاد محمد عبد الغني والظهير الايسر الذي استعاد احمد فتوح.

وفي الوسط والوسط المهاجم جميع اللاعبين الذين يشاركون في تلك المراكز أصبحوا جاهزين تماما بعودة ساسي للتدريبات الجماعية، كما تشهد المباراة المقبلة عودة التونسي سيف الجزيري للمشاركة بعد غيابه عن مباراة المولودية بسبب عدم قيده افريقيا.

من ناحية أخرى أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حصة تدريبية للتسديد على المرمى من داخل وخارج منطقة الجزاء، تحت إشراف جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، ويسعى الجهاز الفني لاستغلال سلاح التسديد كأحد الحلول الهجومية لاختراق دفاعات المنافسين.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة قوية، شهدت أداء بعض التدريبات والجمل الفنية والتكتيكية، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.

فيما أعلن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سلبية المسحة الطبية الخاصة باللاعبين للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل لقاء الإسماعيلى، وقال طبيب الزمالك، إن الحالة الطبية لكل اللاعبين جيدة ولا توجد أى إصابات في الفريق، وكل الفريق فى حالة جاهزية تامة من الناحية الطبية للفترة المقبلة.

وواصل فريق الزمالك تدريباته الجماعية باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، وانتظم الدولي التونسي فرجاني ساسي في تدريبات الفريق بشكل طبيعي، بعدما خاض تدريبات تأهيلية على هامش مران أمس، بعد تعرضه لكدمة في الركبة خلال مشاركته مع الفريق أمام مولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا.

ومنح الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، الضوء الأخضر لفرجاني ساسي بالمشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما اطمأن عليه، لتتأكد جاهزيته لمواجهة الإسماعيلي المقبلة.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 26 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 21 نقطة لكن الأخير لم يلعب سوى 9 مباريات فقط بينما لعب الزمالك 11 لقاء، فيما يقع الإسماعيلى في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.