شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يزور ناديى الترسانة والشمس اليوم بعد نهائى مراكز شباب الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بزيارة إلى نادى الترسانة بميت عقبة الآن لحضور نهائى دورى مراكز الشباب على مستوى محافظة الجيزة، والتى يشهدها أيضا مجلس إدارة الترسانة برئاسة طارق سعيد حسنين. وتقام حاليا مباراة فريقى أبو رجوان القبلى وناهيا على ملعب الشواكيش لحسم بطل دورى مراكز شباب محافظة الجيزة.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الرياضة عقب نهائى دورى مراكز الشباب إلى نادى الشمس لزيارة تفقدية على بعض المنشآت الرياضية، التى تم تطويرها وإنشاؤها بالنادى، بالإضافة إلى عقد جلسة مع مجلس إدارة النادى برئاسة أسامة أبو زيد على هامش الزيارة.

وفى سياق آخر، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، تنفيذ تدريب مدربين بشمال سيناء ببيت الشباب، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، والذى يستمر حتى 21 فبراير الجارى.

وتنفذ الدورة التدريبية لمدربين برنامج مشوارى من محافظة شمال سيناء لنشء والشباب من 10- 14 سنة و من 15-18 سنة ومرحلة الشباب من 19-24 سنة على مكون تنمية المهارات الحياتية (مشوارى).

ويتضمن التدريب مكون تنمية المهارات بتعريف مهم بأهمية وأهداف التدريب ومهام المدربين وكيفية تذليل العقبات والخطوط الكاملة الخاصة بالتدريب، والتأكيد على أهمية مكون تنمية المهارات للنشء والشباب داخل محافظة شمال سيناء لتأهيلهم لسوق العمل والاهتمام بالمشروعات الصغيرة.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ مجموعة من البرامج مع منظمة اليونيسيف من خلال إستراتيجية برامج التنمية الرياضية التى تشمل برنامج رياضة من أجل التنمية وبرنامج مشوارى لتدريب الشباب وتنمية مهاراتهم وإتاحة الفرصة للفتيات وخاصة فتيات الصعيد لممارسة الرياضة وجعل الرياضة أسلوب حياة .