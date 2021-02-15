شكرا لقرائتكم خبر عن بونسو ونبيل وعبد الله محمود يغيبون عن سيراميكا أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا، صعوبة لحاق الثلاثي عبد الله محمود وكوامي بونسو ومحمود نبيل بمواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل على ملعب السويس الجديد، بالجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن ثلاثي سيراميكا خضع للآشعة، والتي أثبتت إصابة عبد الله محمود بشد فى العضلة الأمامية، بينما أصيب كوامي بونسو بمزق فى العضلة الأمامية، أما محمود نبيل فإصابته مزق فى العضلة الخلفية.

وأكد فريد رضوان أن الثلاثي ينفذون البرنامج التأهيلي والعلاجي، تحت قيادة محمد الشافعي استشاري التأهيل الرياضي بالنادي، وتتحسن حالتهم بشكل ملحوظ، إلا أن مسألة مشاركتهم في لقاء الاتحاد أمر مستبعد بسبب الإصابة.

جدير بالذكر أن سيراميكا انتصر في آخر مبارياته بالدوري على غزل المحلة بهدفين دون رد، ورفع رصيده إلى 19 نقطة، دخل بها المربع الذهبي للمسابقة، محتلا المركز الرابع في جدول الترتيب.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا لمسحة طبية قبل انطلاق مران الأحد الماضى، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

وأجرى اللاعبون والجهاز الفني والطبي والإداري، المسحة الطبية، وفقا لتعليمات اتحاد الكرة المصري، بضرورة إجراء الكشف الطبي المبكر للكشف عن فيروس كورونا المستجد، قبل مباراة أي فريق في الدوري بـ72 ساعة.