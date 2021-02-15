شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجري الزمالك تعديلا في أجهزة قطاع الناشئين؟.. أعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عدم إجراء تعديل في الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين كما كان منتظرا، وغلق هذا الملف ولو بشكل مؤقت ليستمر الوضع الحالي كما هو حتى إشعار آخر.

وظهر اتجاه داخل الزمالك، لإجراء تعديلات في أجهزة قطاع الناشئين وكذلك تخفيض عدد العاملين بالقطاع لترشيد النفقات في ظل وجود أعداد زائدة من العمال والمدربين بالقطاع والأكاديمية.

وتم الاستقرار خلال الساعات الماضية، على استمرار العمل داخل قطاع الناشئين كما هو دون أي تعديلات وتأجيل تطبيق أي قرارات جديدة لبعد نهاية الموسم الحالي والذى يتبقي عليه شهر ونصف من الآن.

في سياق آخر، يختتم الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، بعد غد الأربعاء، باستاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، الدخول في معسكر مغلق بعد مران غدا الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، حيث يخوض الفريق تدريباته الجماعية غدا على ملعب النادي بشكل طبيعي، وبعدها يدخل في معسكر مغلق استعدادا للقاء الدراويش، ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني عن قائمة المباراة بعد مران الغد.

وأعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، عن سلبية المسحة الطبية الخاصة باللاعبين للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل لقاء الإسماعيلي، وقال طبيب الزمالك، إن الحالة الطبية لكل اللاعبين جيدة ولا يوجد أي إصابات في الفريق، وكل الفريق في حالة جاهزية تامة من الناحية الطبية للفترة المقبلة.

فيما انتظم الدولي التونسي فرجاني ساسي في تدريبات الزمالك بشكل طبيعي، بعدما خاض تدريبات تأهيلية على هامش مران أمس، بعد تعرضه لكدمة في الركبة خلال مشاركته مع الفريق أمام مولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا.

ومنح الجهاز الطبي للزمالك، الضوء الأخضر لفرجاني ساسي للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما اطمأن عليه، لتتأكد جاهزيته لمواجهة الإسماعيلي المقبلة.