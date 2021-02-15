شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يكشف تفاصيل منصب جمال عبد الحميد في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادى الزمالك، تفاصيل منصب جمال عبد الحميد في قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة، بعد قرار اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز.

قال طارق يحيي لـ"الخليج 365" إن جمال عبد الحميد سيتولي الإشراف على قطاع الناشئين بنادي الزمالك برفقته، حيث سيكون بمثابة حلقة الوصل بين مجلس الإدارة والقطاع كما سيكون مسئول عن ملف الاستثمار الرياضي بقطاع الناشئين والذى تسعى الإدارة لتعظيم دوره في الفترة القادمة.

أضاف طارق يحيي، أنه عقد جلسة مع جمال عبد الحميد اليوم في مقر النادي قبل تسلمه مهام منصبه الجديد لاطلاعه على كل الأمور الخاصة بالقطاع قبل توليه المهمة والقيام بممارسة مهام عمله.

في سياق آخر، يختتم الزمالك تدريباته غدًا الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، بعد غدٍ الأربعاء، باستاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، الدخول في معسكر مغلق بعد مران غدًا الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، حيث يخوض الفريق تدريباته الجماعية غدًا على ملعب النادي بشكل طبيعي، وبعدها يدخل في معسكر مغلق استعدادًا للقاء الدراويش، ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني عن قائمة المباراة بعد مران الغد.

وأعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، عن سلبية المسحة الطبية الخاصة باللاعبين للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل لقاء الإسماعيلي، وقال طبيب الزمالك، إن الحالة الطبية لكل اللاعبين جيدة ولا يوجد أي إصابات في الفريق، وكل الفريق في حالة جاهزية تامة من الناحية الطبية للفترة المقبلة.

فيما انتظم الدولي التونسي فرجاني ساسي في تدريبات الزمالك بشكل طبيعي، بعدما خاض تدريبات تأهيلية على هامش مران أمس، بعد تعرضه لكدمة في الركبة خلال مشاركته مع الفريق أمام مولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا.

ومنح الجهاز الطبي للزمالك، الضوء الأخضر لفرجاني ساسي للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما اطمأن عليه، لتتأكد جاهزيته لمواجهة الإسماعيلي المقبلة.