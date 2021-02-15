شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة الوزير تكشف اختصاصات أشرف قاسم والعندليب داخل الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت جلسة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع مسئولي نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية، الكشف عن اختصاصات الثنائي أشرف قاسم المشرف على الكرة وعبد الحليم على مدير الكرة خلال المرحلة المقبلة.

وتواجد أشرف قاسم وعبد الحليم على في جلسة وزير الرياضة مع اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والتي هدفت لإنهاء كافة الملفات الشائكة داخل النادي على رأسها أزمة الحجز على الأرصدة بالبنوك، ووعد الوزير بإنهائها في أسرع وقت.

كما تضمنت الجلسة توضيح الوزير لاختصاصات الثنائي أشرف قاسم وعبد الحليم على لمنع حدوث أي تضارب بينهما خلال المرحلة المقبلة، وتم التأكيد على اختصاص أشرف قاسم المشرف على الكرة بكل الأمور الإدارية الخاصة بالفريق الكروي وقيامه بدور حلقة الوصل بين فريق الكرة ومجلس الإدارة.

بينما اختصاصات عبد الحليم على مدير الكرة، تكمن في تواصله المستمر مع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة باتشيكو لمعرفة كل طلباته سواء الفنية أو المادية ونقل الأمر للمشرف على الكرة الذى يقوم بدوره وينقل الملف كاملا لمجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة.

في سياق آخر، يختتم الزمالك تدريباته غدًا الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، بعد غد الأربعاء، باستاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، الدخول في معسكر مغلق بعد مران غدا الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، حيث يخوض الفريق تدريباته الجماعية غدا على ملعب النادي بشكل طبيعي، وبعدها يدخل في معسكر مغلق استعدادا للقاء الدراويش، ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني عن قائمة المباراة بعد مران الغد.

وأعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، عن سلبية المسحة الطبية الخاصة باللاعبين للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل لقاء الإسماعيلي، وقال طبيب الزمالك، إن الحالة الطبية لكل اللاعبين جيدة ولا يوجد أي إصابات في الفريق، وكل الفريق في حالة جاهزية تامة من الناحية الطبية للفترة المقبلة.