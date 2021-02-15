شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. محمود متولي وناصر ماهر يواصلان التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمود متولي وناصر ماهر، ثنائي الأهلي، تنفيذ ‏البرنامج التأهيلي على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم، في ختام استعدادات الأهلي لمواجهة ‏المريخ السوداني المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، في الجولة ‏الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.‏

وقام متولي وماهر بتنفيذ البرنامج التاهيلي في ملعب التتش من خلال الجري حول الملعب ‏وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج الخاص بهما، لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة الجماعية.. وكان ناصر ماهر قد تعرض لخلع في الكتف، فيما أصيب محمود متولي بقطع في ‏الرباط الصليبي.‏

من ناحية أخرى، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، أن الفريق أمامه مباراة صعبة غدًا أمام المريخ وقال عبد الحفيظ، «المريخ حضر إلى القاهرة مبكرًا من أجل الاستعداد والتحضير بشكل قوى للأهلي، ومواجهة الفريقين غداً متوقع أن تكون صعبة، فى ظل سعى جميع الفرق فى دورى المجموعات لتحقيق نتائج إيجابية».

وأضاف مدير الكرة بالأهلى، أن تحقيق الميدالية البرونزية فى مونديال الأندية أمر جيد ولكن البطولة انتهت، والآن هناك مواجهة قوية أمام المريخ، وهناك حالة من التركيز الشديد فى هذه المواجهة.

وشدد عبد الحفيظ على أن الأهلى يتعامل مع بطولة أفريقيا على مراحل، والفريق يركز فى كل مباراة على حدة، ويتعامل معها وفقا لظروفها والتحديات التى تواجه الأهلى فى البطولة بشكل عام.

وأكد مدير الكرة ثقته فى جميع اللاعبين وخبراتهم حتى حال وجود غيابات. واختتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته بالتأكيد على أن هناك علاقة أخوة تجمع بين الأهلى والمريخ السوداني، والاجتماع الفنى أكد هذه العلاقة القوية التى تربط الناديين.