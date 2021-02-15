الامارات | منتخب الأردن يخسر أمام أوزبكستان

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الأردن يخسر أمام أوزبكستان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب منتخب أوزبكستان على نظيره الأردني 2 / صفر، اليوم الاثنين، في مباراة ودية دولية استعدادا لما تبقى من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وسجل جافوروف هدف التقدم للمنتخب الأوزبكي في الدقيقة 70، قبل أن يضيف عبد الخالقوف الهدف الثاني في الدقيقة 81.

ويتصدر المنتخب الأوزبكي المجموعة الرابعة في تصفيات آسيا المزدوجة لكأس العالم وأمم آسيا برصيد تسع نقاط بفارق نقطة أمام ملاحقه منتخب السعودية، فيما يحتل المنتخب الأردني بقيادة المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز المركز الثالث في المجموعة الثانية خلف منتخبي أستراليا والكويت.

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