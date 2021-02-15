شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول مهدد بخسارة 150 مليون جنيه إسترليني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية أن ليفربول مهدد بفقدان 150 مليون إسترلينى في حالة الفشل في التأهل إلى دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل 2021- 2022، وهو ما سيؤثر بالسلب على إيرادات النادى.

وأضافت الصحيفة أن الخسائر المالية من عدم تتويج ليفربول بلقب الدورى الإنجليزى لن تكون كبيرة مقارنة بالفشل في التأهل إلى دورى أبطال أوروبا، كما سيؤثر فشل ليفربول في الفوز بالدورى الإنجليزى بشكل هامشى على عائدات النادى، لكن فقدان المراكز الأربعة الأولى قد يكلف النادى ما يصل إلى 150 مليون جنيه إسترلينى، وذلك مع حاجة ليفربول إلى إعادة الاستثمار في تشكيلته هذا الصيف، مع تزايد احتمال رحيل جينى فينالدوم، وهو ما سيكون بمثابة ضربة كبيرة لأى لقب في المستقبل.