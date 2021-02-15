شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يوم تفصل محمد محمود عن المشاركة فى التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق، ويحتاج محمد محمود إلى 30 يوما من أجل العودة للتدريبات الجماعية للفريق بعد التئام غضروف الركبة.

كما تأكد غياب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة المريخ السوداني المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويعاني طاهر محمد طاهر من الإجهاد في العضلة الخلفية الذي تعرض له خلال مباراة بالميراس البرازيلي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

وعلى الجانب الآخر يحسم اليوم بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقف الدفع بأيمن أشرف لاعب الفريق من عدمه في مباراة المريخ السوداني غدا في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ويعاني لاعب الأهلي من الإجهاد في العضلة الخلفية، حيث اكتفي اللاعب بخوض تدريبات تأهيلية في الجيم أمس.