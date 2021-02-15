شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطالب محمد الشناوي بتأجيل التفكير فى عروض الاحتراف نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، فكرة التفريط مطلقًا في واحد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وكشف العديد من شركات التسويق ، عن وجود بعض المفاوضات من الأندية الأوروبية للحصول على توقيع محمد الشناوي حارس المارد الأحمر، بالميركاتو الصيفي.

بعد المستوى التميز الذى يؤدي به اللاعب والمساهمة في تتويج فريقه بالميدالية البرونزية فى كاس العالم للاندية ، وضعه كأهم اللاعبين المطلوبين في الدوريات الأوروبية، وجاء رفض النادي الأهلي، التفريط في حارسه مهما كانت الاغراءات المادية، لعدم وجود بدائل وباعتباره أهم عناصر الفريق وقائده، وبالتالي لن يكون هناك مجال للتفكير في رحيله.