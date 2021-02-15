شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم إنبي على رادار الزمالك فى الإنتقالات الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل النيجير ي إيبوكا، مهاجم فريق إنبي خلال الموسم المقبل فى اهتمامات الجهاز الفنى لفريق الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، وأكد الجهاز الفنى للإدارة على أهمية إبرام تلك الصفقة بأي مقابل، مشيدًا بمستوى وإمكانيات اللاعب واعتبره إضافة كبيرة حال إتمام تلك الصفقة.

وعلم " المصري اليوم " ان باتشيكو المدير الفنى للفريق التعاقد مع إيبوكا في يناير الماضي وبالفعل فتح مسئولو الزمالك خط مفاوضات قوي مع اللاعب وإدارة النادي البترولي لكن المحاولات باءت بالفشل بعدما رفض حلمي طولان المدير الفني للفريق البترولي التفريط فيه لأهميته له من الناحية الهجومية، ويسعي الجهاز الفنى للتعاقد مع مهاجم قوي و متميز خلال الفترة المقبلة من اجل تعويض رحيل مصطفي محمد الذى أنتقل لصفوف جالطه سراي التركي.