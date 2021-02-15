شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحذر محمد عواد من الإعتراض على عدم المشاركة مع الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أشرف قاسم المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحذيراً لحارس المرمى محمد عواد في الساعات القليلة الماضية من التحدث لوسائل الإعلام حول عدم مشاركته في المباريات السابقة أو أي وسيلة أخرى خارج أسوار النادي.

وشدد قاسم خلال حديثه مع اللاعب أن مسألة مشاركته تعود إلى الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو مشيراً أن يحرص على تقبل هذا القرار وبذل الجهد في تدريبات الفريق الفترة المقبلة من أجل الحصول على فرصة بالمرحلة المقبلة.

وعبر محمد عواد في الايام الماضية عن غضبه الشديد بعد إستبعاده بشكل كبير من حسابات المدير الفني البرتغالي والإعتماد على الثنائي محمد أبو جبل ومحمود جنش كما تلقى اللاعب العديد من العروض في وقت سابق للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية إلا أن العائق المادي وقف حائط صد أمام تلك العروض.