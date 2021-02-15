شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ السوداني: نتمني أن نتاهل مع الأهلي إلى ربع النهائي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه عمر محمدعبدالله نائب رئيس بعثة المريخ السوداني، رسالة قوية إلى منافسه غدا فريق النادي الأهلي في دوري الابطال

المريخ السوداني يحل ضيفًا على الأهلي مساء غدا الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال عبدالله في تصريحات لبرنامج «بي أون تايم» عبر قناة «أون تايم سبورتس»،: «نشكر الأهلي على حسن الاستقبال وتسهيل كل الصعاب».

وأضاف: «نهنئ الأهلي على ما حققه في كأس العالم للأندية بالحصول على الميدالية البرونزية، ونسعى لتقديم مباراة تليق بكلا الناديين، اللقاء سيكون صعبا ونأمل أن نتأهل نحن والأهلي إلى الدور المقبل».