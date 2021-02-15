شكرا لقرائتكم خبر عن «سيرينا» تنجو من «اختبار صعب» فى طريقها لتحقيق «رقم قياسى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهلت سيرينا وليامز، إلى دور الثمانية فى بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بفوزها (6-4)، و(2-6)، و(6-4)، على لاعبة روسيا البيضاء أرينا سبالينكا.

كانت المباراة اختبارًا صعبًا لوليامز، حيث كانت تواجه واحدة من اللاعبات اللاتى يمكنهن مجاراة قوتها فى التسديد من الخط الخلفى.

وقالت وليامز، فى مقابلة بالملعب: «أنا سعيدة بتجاوز هذه المباراة. لم تكن سهلة وكنت أعرف ذلك. كانت تطارد كل كرة. حتى الأشواط التى خسرتها كانت متقاربة للغاية. تسديدة هنا وأخرى هناك، وقلت لنفسى (سيرينا عليك القيام بذلك، يجب أن تواصلى التقدم)».

واتسمت المجموعة الأولى بالتكافؤ حتى كسرت وليامز إرسال سبالينكا لأول مرة لتفوز بالمجموعة الافتتاحية.

وتبدلت الأدوار مع بداية المجموعة الثانية، وكسرت سبالينكا إرسال وليامز فى أول شوطين للاعبة الأمريكية على إرسالها.

وردت وليامز، التى تسعى لتحقيق لقبها 24 فى البطولات الأربع الكبرى، وهو رقم قياسى، بكسر إرسال منافستها، لكنها لم تستطع مواجهة هجوم سبالينكا وكسرت المصنفة السابعة إرسالها مرة أخرى لتتقدم (4-1) قبل أن ترسل المباراة إلى مجموعة حاسمة.

وقالت وليامز: «خسرت المجموعة الثانية، لكن الأشواط كانت متقاربة جدًا، ولذلك حاولت فقط البقاء فى المباراة». ومع زيادة الضغط فى المجموعة الثالثة، وقعت سبالينكا فى الفخ أولا وارتكبت عدة أخطاء على إرسالها لتهدى وليامز التقدم 3-1.

وكسرت لاعبة روسيا البيضاء إرسال وليامز، ثم عادلت النتيجة (4-4)، لكن الضغط نال منها فى نهاية المطاف وأرسلت للبقاء فى المباراة وهى متأخرة فى النتيجة 5-4.

وارتكبت سبالينكا خطأ مزدوجا لتمنح وليامز التقدم (30-15)، ثم سددت ضربة أمامية فى الشبكة لتحصل اللاعبة الأمريكية على فرصتين لحسم المباراة، وخسرت فى النهاية بعد ضربة خلفية خارج الملعب.