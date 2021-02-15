شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع المنصورة: مجلس الإدارة سبب فشل رحيلي إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حازم هاني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنصور، تفاصيل مفاوضات النادي الأهلي معه ومع ناديه لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وأسباب فشل إتمام الصفقة.

وقال حازم هاني عقب مباراة فريقه امام المصري فى كأس مصر : "لم أوقع للنادي الأهلي بشكل نهائي ولكنني أجريت الكشف الطبي في النادي الأهلي قبل السفر مع منتخب الشباب إلي تونس"

وأضاف حازم هاني: "النادي الأهلي قدم عرضًا ليس قليل ولكن إدارة المنصورة رفضت وطلبت مقابل مادي أعلي مما دافع الأهلي للتراجع عن الصفقة"

وأوضح حازم هاني: "لا أحد يرفض الانتقال للأهلي كما قيل ولكن إدارة المنصور هي وراء عدم إتمام الصفقة واتمني الانضمام للأهلي نهاية الموسم"