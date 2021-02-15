شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يدفع بـ «بن شرقي» أساسياً امام الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على إعادة المغربى أشرف بن شرقى لتشكيل الفريق الأساسى في مواجهة الإسماعيلى المقرر لها الأربعاء المقبل، باستاد القاهرة الدولى في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وغاب بن شرقى عن المشاركة بصفة أساسية مع الزمالك في مواجهة الاتحاد السكندرى بالدورى بسبب معاناته من كدمة في الضلوع، وشارك بديلا في مواجهة مولودية الجزائر بدورى أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يعود بن شرقى لتشكيل الزمالك الأساسى امام الاسماعيلي بعد غدا «الاربعاء»، بعدما عاد اللاعب للمشاركة بشكل تدريجى بدخوله مواجهة المولودية بدلاً من إمام عاشور في الدقيقة 69.