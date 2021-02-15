شكرا لقرائتكم خبر عن «ليزارازو»: «نيمار» لاعب زجاجى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى النجم الفرنسى المعتزل، بيكسنتى ليزارازو، أن نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان، أصبح لاعبًا هشًا من كثرة الإصابات.

قال ليزارازو، عبر شبكة «تيليفوت» الفرنسية: «نيمار زجاجى، أو أصبح لاعبًا زجاجيًا نتيجة كثرة الإصابات، التى تؤدى إلى الإخلال بتوازن الجسم».

وأضاف: «طريقة لعب نيمار تعرضه للإصابات، فهو يصر على المراوغة، ولا يمكن إلقاء اللوم على المدافعين، لأن مهمتهم استخلاص الكرة، وبالطبع هناك قوة فى الالتحامات، فهو يتعرض للضرب أكثر من لاعبين آخرين، ولأن نيمار ضعيف لذا يتعرض للإصابة».

وتابع: «نيمار ليس بنفس جاهزية واستعدادات كريستيانو رونالدو أو ميسى، لا يمكن تبرير ذلك بسبب حياته الخاصة لأننا لا نعرفها».

وأتم ليزارازو تصريحاته: «بالتأكيد غياب آنخيل دى ماريا عن مواجهة برشلونة يعد أمرًا مهمًا، لأنه مع نيمار أفضل صانعى الألعاب فى الفريق الباريسى، وسيضطر بى إس جى لانتظار أفضل أداء من كيليان مبابى». ويحل سان جيرمان ضيفًا على البارسا، يوم الثلاثاء المقبل، فى ذهاب دور الـ16 لدورى الأبطال.

وأصيب نيمار فى مباراة كان، الأربعاء الماضى، وسيبتعد عن الملاعب 4 أسابيع، وفقًا لبيان رسمى صادر عن النادى الباريسى.