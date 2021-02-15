شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يجهز فخر الدين بن يوسف لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى الاستعداد لمواجهة الزمالك فى قمة منافسات الأسبوع الثالث عشر بمسابقة الدورى المصرى، حيث أدى لاعبو الفريق الأساسيون تدريبات استشفائية بعد مشاركتهم فى مواجهة لافيينا ببطولة كأس مصر، بينما باقى لاعبى الفريق أدو تدريبات حول سبل بناء الهجمات بشكل سريع من الدفاع للهجوم.

فيما خاض فخر الدين بن يوسف، تدريبات منفردة مع مخطط الأحمال جيفاد ساريتش، وأدى محمد عمار وأحمد مصطفى تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، وخاض حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف مدرب حراس المرمى أحمد الدهراوى.