شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يصف «ميسى» بـ«الساحر» بعد خماسية «برشلونة» فى «ألافيس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى بالساحر الذى نثر سحره خلال مباراة فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس بالدورى الاسبانى ليحقق برشلونة انتصاره السابع على التوالى فى «الليجا»، بعد الفوز الكبير على ألافيس بخمسة أهداف مقابل هدف.

ونشر الاتحاد الدورى لكرة القدم «فيفا» على «تويتر»، صورا من مشاركة ميسى خلال مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس، بالدورى الاسبانى، وأشاد بأداء ميسى مع البرسا قائلا: «المزيد من السحر من الساحر يساعد برشلونة فى تحقيق 12 مباراة دون هزيمة و7 انتصارات متتالية فى الدورى الإسبانى. سجل ليونيل ميسى الآن 8 أهداف فى آخر 5 مباريات له فى الدورى».

وحقق برشلونة انتصاره السابع على التوالى فى «الليجا»، بعد الفوز الكبير على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بخمسة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ملعب «كامب نو»، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدورى الإسبانى، ليرتقى البارسا لمركز الوصافة فى المسابقة.

وخاض ميسى أمس مباراته رقم 505 فى الليجا، ليصبح أكثر لاعب فى تاريخ برشلونة خوضًا لمباريات المسابقة عبر تاريخها، بالتساوى مع النجم السابق تشافى هيرنانديز المدرب الحالى لفريق السد القطرى.

فى سياق آخر، عاد النجم جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسبانى لتدريبات الفريق الكتالونى، استعدادا لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسى فى دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا، المحدد لها بعد غد الثلاثاء، بعد غياب استمر لمدة 3 أشهر، على اثر إصابة أربطة ركبته اليمنى فى مباراة أتلتيكو مدريد بالليجا.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن النجم جيرارد بيكيه مدافع برشلونة يستعد للعودة لصفوف الفريق الكتالونى أمام باريس سان جيرمان بعد عودته للتدريبات الجماعية للبارسا، اليوم الأحد.

وسيتم اتخاذ القرار النهائى حول مشاركة بيكيه أمام باريس سان جيرمان بعد تدريبات الفريق.

وكان بيكيه قد أصيب فى أربطة الركبة يوم 21 نوفمبر فى مباراة الدورى الإسبانى ضد أتلتيكو مدريد بعد اصطدامه بـأنخيل كوريا مهاجم الأتليتى.

ولم يرغب النادى الكتالونى فى تحديد فترة غياب بيكيه، على الرغم من خطورة الإصابة.