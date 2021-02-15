شكرا لقرائتكم خبر عن جمال شعبان يكشف عن تعرض مشجع أهلاوي لسكتة قلبية لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن الحالة الوجدانية مرتبطة بشكل مباشر بالحالة الجسدية، مشيرًا إلى أن الشخص يتعرض للهبوط حال تعكر مزاجه، مشددًا على ضرورة عدم التعرض للأحزان الشديدة، لأن هذا ينعكس بصورة سلبية على القلب.

وتابع «شعبان»، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء الاثنين، أن هناك ضرورة للاعتدال في الحزن، خاصة أن الحزن النبيل مطلوب، معقبًا: «لازم نعتدل في مشاعر الحزن، لأن الحزن الشديدي يؤدي إلى مشاكل كبير، وأيضا الاعتدال في الفرح مطلوب، لأن الفرحة الشديدة قد تؤدي إلى مشاكل كبيرة».

ولفت إلى أن هناك أحد الأشخاص في الصعيد تعرض لسكتة قلبية بسبب الفرحة الشديدة بعد حصول النادي الأهلي على المركز الثالث في كأس العالم للأندية، معقبًا: «كان أهلاوي متعصب، فرح بطريقة متطرفة، فحدث له سكتة قلبية، وما عرفناش ننعش قلبه».