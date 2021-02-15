شكرا لقرائتكم خبر عن حالة كورونا تثير القلق حول بطولة أستراليا للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أظهرت الاختبارات إصابة لاعب التنس اليونانى ميخائيل بيرفولاراكيس بفيروس كورونا، لدى وصوله إلى جنوب إفريقيا.

وكان من المقرر أن يخوض بيرفولاراكيس إحدى بطولات تشالنجر، بعدما مكث نحو شهر فى ملبورن لمشاركته فى بطولة كأس الاتحاد رفقة مواطنه ستيفانوس تسيتيباس. وأوضح اللاعب اليونانى، على شبكات التواصل، أن الاختبار الذى خضع له قبل سفره من ملبورن جاءت نتيجته سلبية، وأنه ربما أصيب بالعدوى بفيروس كورونا المستجد فى إحدى رحلتى الطيران للوصول من المدينة الأسترالية إلى جنوب إفريقيا، بعدما نزل ترانزيت.

ورغم النتيجة السلبية للفحص قبل مغادرته أستراليا فقد أثار الأمر قلقًا فيما يتعلق ببطولة أستراليا المفتوحة بسبب الفترة الطويلة التى قضاها اللاعب اليونانى فى ملبورن بارك.

وقال كريج تايلى، مدير بطولة أستراليا المفتوحة، إن «اللاعب أخبرهم بما حدث»، وهم نقلوا بدورهم المعلومات إلى السلطات الصحية المكلفة باتخاذ القرارات فى هذا الصدد.

وأضاف أن نتائج اختباراته جاءت سلبية قبل سفره، وهذا «نبأ طيب»، مضيفًا: «يجب أن نأخذ فى الاعتبار أنه سافر إلى واحدة من المناطق الأكثر تضررًا من الفيروس فى العالم».

على جانب آخر، استغل المصنف السادس، الألمانى ألكسندر زفيريف، قوة ضربات إرساله فى تحقيق الفوز على المصنف 23، الصربى دوسان لايوفيتش، 6-4 و7-6 و6-3 ليضمن التأهل لدور الثمانية فى بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

والتقى زفيريف (23 عامًا) مع لايوفيتش مرتين من قبل، وفاز فى المرتين بعد خمس مجموعات، لكن تفوقه اليوم كان واضحًا وحقق الفوز بالإرسال الساحق رقم 15.

ونجح زفيريف فى 72 فى المائة من إرساله الأول، ونفذ 44 ضربة ناجحة ليتفوق تماما على لايوفيتش (30 عاما) طوال المباراة.

فى البطولة الكندى ميلوش راونيتش.