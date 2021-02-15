شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يُجهز خطة لخطف «هالاند» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اهتمت صحيفة «آس» الإسبانية برغبة ريال مدريد فى تعزيز صفوف الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة أن عقد كريم بنزيمة ينتهى مع النادى فى يونيو 2022 ولم يقرر اللاعب حتى الآن إذا كان سوف يستمر لفترة أطول أو لا.

ووفقا للصحيفة فإن ريال مدريد يعانى من إمكانية فقدان فرصة التعاقد مع كيليان مبابى من صفوف باريس سان جيرمان، لاسيما أن اللاعب يمكن التفكير فى تمديد تعاقده مع النادى لفترة أكثر من يونيو 2022.

ريال مدريد اختار النرويجى هالاند لاعب بوروسيا دورتموند لتعزيز صفوف الفريق الهجومية ولكن بشرط عدم دفع مبلغ مالى كبير لاسيما أن النادى يعانى من مشاكل مالية فى ظل تأثير جائحة فيروس كورونا على النادى.

ويطلب باريس سان جيرمان 150 مليون يورو للموافقة على رحيل مبابى، كما يطلب دورتموند نفس المبلغ لبيع هالاند لكن الفارق أن راتب مبابى السنوى يصل إلى 37 مليون يورو بينما هالاند يحصل على 12 مليون يورو فقط، وهذا ما يستطيع ريال مدريد تحمله فى الوقت الحالى بالإضافة إلى تألق هالاند الكبير مع ناديه.

على جانب آخر، رفض نادى ريال مدريد التعاقد مع أحد اللاعبين المستهدفين من قبل برشلونة خلال الموسم الحالى.

ووفقًا لشبكة «ديفنسا سنترال» الإسبانية، فإن أحد الوسطاء عرض على ريال مدريد التعاقد مع الفرنسى فلوريان توفان، جناح مارسيليا.

وأشارت إلى أن عقد اللاعب مع مارسيليا ينتهى فى الصيف المقبل، وبالتالى سيحسم ريال مدريد الصفقة مجانًا.

وأوضحت أن الفرنسى زين الدين زيدان، مدرب الميرنجى، رفض ضم توفان، حيث يرى أن الأخير لن يقدم إضافة لهجوم ريال مدريد.

وذكرت أن زيدان يفضل الأجنحة الحالية فى ريال مدريد (رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور - ماركو أسينسيو - إيدين هازارد) على توفان. وقالت الشبكة الإسبانية: «إذا أراد ريال مدريد تقوية الهجوم سيتحرك فقط للتعاقد مع كيليان مبابى، نجم باريس سان جيرمان».

يذكر أن توفان أحد اللاعبين المستهدفين من قبل برشلونة، فى حالة الاستغناء عن الجناح الفرنسى عثمان ديمبلى.