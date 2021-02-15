شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة المقاولون وأسوان قبل مواجهة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثبتت المسحة الطبية التى خضع لها فريقا أسوان والمقاولون العرب سلبية نتائج جميع اللاعبين، وذلك فى إطار استعدادات الفريقين لمباراة الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يطمح ذئاب الجبل لتصحيح المسار بعد سلسلة النتائج السلبية التى لاحقتهم خلال الفترة الماضية وكان آخرها وداع كأس مصر من دور الـ 32 بعد الخسارة من بتروجت بنتيجة 3-1.

ويأمل أسوان، فى الخروج من سلسلة التعادلات التى دخلها الفريق منذ تولي علاء عبد العال المسئولية الفنية بعد رحيل سامي الشيشيني، الذى حقق نتائج ايجابيه مع أبناء زهرة الجنوب في أول مباراتين فى الدورى بالفوز على إنبي وطلائع الجيش.