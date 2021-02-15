شكرا لقرائتكم خبر عن خروج ألونسو من المستشفى بعد تعرضه لحادث اصطدام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيرن - رويترز

أفادت شبكة «كواترو» التلفزيونية الاثنين بأن الإسباني فرناندو ألونسو سائق «ألباين» المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، خرج من المستشفى في سويسرا بعد أربعة أيام من تعرضه لحادث اصطدام مع سيارة أثناء قيادته دراجة.

وأظهرت لقطات لتلفزيون كواترو خروج ألونسو من مستشفى في بيرن حيث خضع لجراحة لعلاج كسر في الفك تعرض له في الحادث بالقرب من منزله في لوجانو.

ويعود ألونسو البالغ عمره 39 عاماً إلى فورمولا 1 بعد عامين من الغياب.

وقال ألباين في بيان: «بعد وضعه تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة في المستشفى، خرج فرناندو ألونسو لمواصلة التعافي في منزله، وسينال فترة بسيطة من الراحة قبل استئناف التدريبات والاستعداد للموسم الجديد».

وينطلق الموسم الجديد للفورمولا 1 بسباق البحرين في 28 مارس/ آذار القادم.