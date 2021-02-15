موعد مباراة ليفربول ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه ليفربول الإنجليزي، المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره لايبزيج الألماني، في العاشرة مساء غدا الثلاثاء، على ملعب ملعب بوشكاش أرينا بالمجر، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة العودة يومه 10 مارس المقبل على ملعب آنفيلد في إنجلترا.

ويدخل ليفربول هذا اللقاء وهو يمر بمستوى غير مستقر في بطولة الدوري، ويعلم صعوبة المواجهة التي لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يطمح في تقديم مباراة تليق به من أجل العبور إلى ربع النهائي والعمل على مواصلة المشوار، أملاً بأن يصل إلى الأدوار الأكثر عمقًا وصولاً إلى النهائي، ولكن هذا يحتاج منه القتال بشراسة في كل لقاء بالبطولة.

بينما وصل لايبزيج إلى هذا الدور بكل جدارة واستحقاق بعد أن قاتل حتى الرمق الأخير ليحجز مقعدًا بهذا الدور بعد أن احتل المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة متساويًا مع المتصدر باريس سان جيرمان.

وكان ليفربول قد غادر بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي من دور ال١٦ بعد أن تلقى هزيمة أمام الفريق الإسباني أتليتكو مدريد بنتيجة إجمالية ٤-٢، ويأمل الفريق تحقيق نتائج أفضل هذا الموسم والتأهل للأدوار النهائية والمنافسة على البطولة التي توج بطلاً لها ٦ مرات في تاريخه، كان آخرها الموسم قبل الماضي.

التشكيل المتوقع لليفربول

أبرز غيابات ليفربول هي فيرجيل فان دايك، وجو جوميز وجوتا وماتيب وفابيانو للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ كلوب بتشكيل مكون من:

أليسون

أندرو روبرتسون - كاباك - هندرسون - ترينت أليكساندر آرنولد

جيورجينيو فينالدوم - ميلنر- ألكانترا

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

القناة الناقلة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 2، بتعليق: رؤوف خليف.