موعد مباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال إفريقيا.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف، الأهلي، نظيره المريخ السوداني، في التاسعة مساء غدا الثلاثاء، على ملعب الأهلي بمدينة السلام، في الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا،

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب كل من: فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات على حساب ضد سونيديب، بطل النيجر في الدور الأول، حيث فاز الأحمر في مباراة الذهاب التي أقيمت في النيجر بهدفٍ نظيف، وذلك قبل أن يسحق مضيفه في الإياب بأربعة أهدافٍ نظيفة.

أما نادي المريخ فقد بدأ دوري الأبطال من الدور التمهيدي، حيث واجه فريق أوتوهو الكونغولي وتعادل ذهابًا بهدفٍ لمثله وفاز إيابًا بهدفين نظيفين، وذلك قبل أن يقصي إنيمبا النيجيري في الدور الأول بعد الفوز ذهابًا بثلاثيةٍ نظيفة والخسارة إيابًا بهدفين لهدف.

وكان المارد الأحمر، قد تُوج باللقب الإفريقي الموسم الماضي على حساب غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف، مما أهله للمشاركة في مونديال الأندية بقطر، إذ حصل الأهلي على المركز الثالث بعد فوزه على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

ويعتبر الأهلي صاحب الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا بواقع تسع مناسبات، في المقابل يأتي الزمالك ومازيمبي الكونغولي في الترتيب الثاني برصيد خمسة ألقاب.

ويفتقد النادي الأهلي، لخدمات حسين الشحات بسبب الإيقاف الذي تعرض له بقرار من الاتحاد الإفريقي بعد مباراة نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال ضد الزمالك، فيما يغيب محمود متولي ومحمد محمود وصلاح محسن ووليد سليمان للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف

خط الوسط : حمدي فتحي وآليو ديانج ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر وقفشة

خط الهجوم: بواليا.

القناة الناقلة

تنقل المباراة حصريا عبر قناة بين سبورت 7 القطربة، بتعليق: عصام الشوالي