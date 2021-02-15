مرتضى منصور منفعلاً: «عايزين تطلعوني حرامي؟ على رقبتي الكلام ده»

الشارقة - اميمة ياسر -

انفعل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق والموقوف بقرار من وزارة الشباب والرياضة، بسبب توجيه التهمة له بالحصول على أموال من نادي الزمالك خلال فترة رئاسته للنادي.

وقال منصور، في فيديو نشره عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"،: "عايز اقول لوزير الرياضة مجلس مرتضي منصور أفضل وأشرف مجلس ادارة لنادي الزمالك والجميع يعرف سبب ايقاف المجلس بعيداً عن المخالفات الوهمية."

وأضاف رئيس الزمالك المعزول: "يا معالي الوزير انت عارف كل حاجة وعارف كمان أن في ورق اتحط في القضية ملوش علاقة بمرتضي منصور ومجلسه."

وتابع: "مخدتش الـ51 مليون جنيه التي تساءل عنها القاضي الجليل، وردي عليه أن الفلوس دي اللي اتبرع بها المستشار تركي آل الشيخ وراحت لتدعيم صفقات الفريق زي حمدي النقاز وفرجاني ساسي والتعاقد مع جروس، وكلها مثبته في أوراق ومحاضر مجلس الإدارة الرسمية."

وأكمل منصور: "نادي الزمالك ومجلس الإدارة محتل من اللجنة الثلاثية الحالية لادارة الزمالك التي عينها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ووجود اللجنة الثلاثية في الزمالك باطل، وكل قراراتها باطلة وستسبب مشاكل بالجملة الفترة المقبلة."

وواصل: "ليس من اختصاص اللجنة المؤقتة لادارة الزمالك اتخاذ أي قرار أو تعاقدات أو اتفاقات أو أي قرارات مالية، وإنما مهمتها فقط تسيير الأعمال، لكنهم خالفوا كل ذلك وقاموا بفصل موظفين وتعيين موظفين محسوبين على ممدوح عباس."

وأتم منصور: "لو حد في الدوله جه كلمني وقالي احنا عايزينك تبقى بره المشهد الرياضي وبرا الزمالك الفترة الجاية كنت هقولهم حاضر"، مضيفاً: "لكن إنه يتم تشويه صورتي ويطلعوني حرامي، على رقبتي يحصل الكلام ده ومش هسكت، والأيام الجاية هكشف المسكوت عنه في الوسط الرياضي والمؤامرة الرباعية ضد نادي الزمالك."