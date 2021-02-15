مرتضى منصور يهدد بالعودة لنادي الزمالك.. ويكشف مصير هدايا تركي آل الشيخ

الشارقة - اميمة ياسر -

سخر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول، من اتهامات إهدار المال العام، والمخالفات المالية التي انتشرت في الأيام القليلة الماضية.

ونشر مرتضى منصور فيديو عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" انتقد فيه ما أثير من اتهامات ضده مجلسه، مشيراً إلى أنه مضطر للرد على قاضي التحقيقات بشأن تلك الاتهامات طالما ذكر اسمه ونسب إليه تلك المخالفات.

وقال منصور: “يقولون أين ذهبت الـ50 مليون جنيه، هدايا تركي آل الشيخ!.. وأنا أقول وماذا عن اللاعبين الذين تعاقدت معهم مثل حمدي النقاز وفرجاني ساسي والمدرب جروس ؟!”.

وتابع رئيس الزمالك المعزول: “كفى اتهامات باطلة وأمور سخيفة، لا تضطرونني أن آتي إليكم إلى مقر النادي لكي أرد عليكم شخصيا!”.

وأعرب عن دهشته مما يحدث معه، متهماً وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بتشكيل لجنة تهدف في الأساس لإظهار أي سلبيات في عهد المجلس السابق حتى ولو لم تكن صحيحة.

ولفت منصور إلى أن أزمة أموال التأمينات المفتعلة، لا تمت لمجلسه بصلة، والدليل أنه اعتمد ميزانية العام الماضي من الجهة الإدارية ولا تضم أي مديونيات سابقة للتأمينات.

وعن مستحقات اللاعبين، قال منصور: “كفاكم كذب.. لم يتبق في عهدي سوى حوالي 7 مليون فقط، لجميع الفريق.. لا أعرف لماذا تأتي هذه الأكاذيب”.