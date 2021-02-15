بعد اتهامه بإخفاء 151 مليون جنيه من أموال الزمالك.. مرتضى منصور يفتح النار على القضاء ويهاجم وزير الشاب: اللجنة المؤقتة احتلت النادي بالقوة.. (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مرتضى منصور، حقيقة الأخبار التي انتشرت بشأن وجود مستحقات لدى لاعبي الفريق الأبيض متأخرة، منذ عهده وتواجده في القلعة البيضاء.

وأكد مرتضى منصور، في تصريحات تليفزيونية، نشره عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب": "لاعبو الزمالك، جميعهم حصلوا على مستحقاتهم قبل رحيلي عن رئاسة نادي الزمالك"، موضحًا ممدوح عباس عليه مخالفات، قائلًا: "هو ممدوح كاسر عين مين في البلد".

وتابع: "هناك مخالفات، وكان عليه 984 مليون جنيه إهدر مال عام، على خزينة الدولة"، قائلا: "أنا أمتلك تسجيلات على أحمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة".

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، حقيقة الأخبار التي انتشرت بشأن وجود مستحقات لدى لاعبي الفريق الأبيض متأخرة، منذ عهده وتواجده في القلعة البيضاء.

وأكد مرتضى منصور، في تصريحات تليفزيونية، نشره عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب": "لاعبو الزمالك، جميعهم حصلوا على مستحقاتهم قبل رحيلي عن رئاسة نادي الزمالك"، موضحًا ممدوح عباس عليه مخالفات، قائلًا: "هو ممدوح كاسر عين مين في البلد".

وتابع: "هناك مخالفات، وكان عليه 984 مليون جنيه إهدر مال عام، على خزينة الدولة"، قائلا: "أنا أمتلك تسجيلات على أحمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة".

فتح مرتضى منصور ، النار على إعلاميي قناة مكملين، بعد التصريحات الأخيرة التي أدلوا بها بشأن تقديم الطاعة للأنظمة المختلفة.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات خلال الفيديو الذي نشره عبر قناته باليوتيوب، قائلًا: "أنا هعلمكم تتكلموا عن مرتضى إزاي، وهعمل ليكم فيديو خاص بيكم، لأن النسوان أرجل منكم".

وتابع مرتضى منصور: "أنا أرجل راجل على مر العصور، وظابط مخابرات قطري هددني".