بطولة ألمانيا: مدرب مونشنغلادباخ روزه يقود الادارة الفنية لدورتموند الموسم المقبل

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برلين: أعلن نادي بوروسيا مونشنغلادباخ سابع الدوري الالماني لكرة القدم الاثنين ان مدربه ماركو روزه سيقود الادارة الفنية لمواطنه بوروسيا دورتموند المتعثر في البوندسليغا منذ اقالة مدربه السويسري لوسيان فافر.

ويعتبر روزه (44 عاما) بين أفضل المدربين في ألمانيا، وورد اسمه لأسابيع عدة لقيادة بوروسيا دورتموند خلفا للمدرب المؤقت إدين ترزيتش، مساعد فافر المقال من منصبه منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي لسوء النتائج.

وكتب المدير الرياضي لبوروسيا مونشنغلادباخ ماكس إيبرل في تغريدة على تويتر "قرّر ماركو روزه أنه يريد الاستفادة من بند في عقده الذي يمتد حتى عام 2022 والانضمام إلى بوروسيا دورتموند هذا الصيف"، مؤكدا المعلومات التي تسربت في الصحافة.

وأضاف "حتى ذلك الحين، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أهدافنا هذا الموسم مع ماركو".

ولم يرد بوروسيا دورتموند أو يؤكد الخبر.

ويمرّ نادي اقليم الرور بمرحلة سيئة جدا، فهو لم يفز سوى بمباراة واحدة في مبارياته الست الاخيرة في الدوري وابتعد عن المنافسة على اللقب حيث يحتل المركز السادس برصيد 33 نقطة بفارق 15 نقطة خلف بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب والذي لعب مباراة أقل.

بالكاد بعد شهرين من وصوله، أصبح ترزيتش بالفعل في موقف صعب. يخشى القادة أنه لن يتمكن من إعادة الفريق إلى المراكز الأربعة الأولى، والتأهل الى مسابقة دوري أبطال اوروبا الموسم المقبل. ويعول بوروسيا دورتموند كثيرا على العائد المالي من التواجد في المسابقة القارية العريقة وذلك بسبب الازمة المادية التي يمر بها بسبب فيروس كورونا.

واستهل روزه المولود في لايبزيغ مشواره التدريبي في النمسا وتحديدا سالزبورغ حيث أشف في الوهلة الاولى على الفرق العمرية قبل قيادة الفريق الأول وتوج معه بلقبين في الدوري (2018 و2019) ولقب واحد في مسابقة الكأس (2019).

انتقل الى تدريب بوروسيا مونشنغلادباخ بداية الموسم الماضي وقاده في موسمه الاول معه الى المركز الرابع في البوندسليغا وحجز بطاقته الى مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث بلغ دورها الثمن النهائي من مجموعة صعبة ضمت ريال مدريد الاسباني وإنتر ميلان الايطالي وشاختار دانييتسك الاوكراني.