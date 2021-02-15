تقرير.. كيف يعوض موسيماني غيابات الأهلي أمام المريخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، والتي تضم إلى جانبهما كلًا من سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي.

ومن جانبه، أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة فريقه في مواجهة المريخ والتي شهدت تواجد كلٍ من الثنائي رامي ربيعة ومحمود وحيد في الخط الدفاعي، في ظل غياب كل من أيمن أشرف وعلي معلول للإصابات التي يعانيان منها حاليًا.

ويغيب عن المواجهة كل من علي معلول، أيمن أشرف، وليد سليمان، صلاح محسن، طاهر محمد طاهر وناصر ماهر للإصابة، بينما لن يتواجد حسين الشحات بداعي الإيقاف بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وبالنظر للقائمة المعلنة من قبل موسيماني، سيكون أمام مدرب الأهلي عدة خيارات؛ لتعويض غياب بعض اللاعبين في مراكز مهمة، لعل أبرزها في الخط الخلفي والظهير الأيسر والجناح.

سيكون أمام موسياني خيار الدفع باللاعب ياسر إبراهيم في مركز المدافع بجوار المغربي بدر بانون بسبب غياب أيمن أشرف، حيث أنه شارك في مباراة بايرن ميونيخ بمونديال الأندية، بديلًا بعد إصابة علي معلول، إضافة لكونه أحد الأعمدة الرئيسية للفريق في الخط الخلفي قبل التعاقد مع بدر بانون.

غياب علي معلول عن الأهلي بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام بايرن ميونيخ، سيجعل موسيماني أمام خيار الدفع بمحمود وحيد في مركز الظهير الأيسر، بسبب عدم تواجد أيمن أشرف الذي كان دائمًا يعوض غياب معلول.

وفي مركز الجناح يغيب طاهر محمد بسبب الإصابة أيضًا، لذلك هناك احتمال لتواجد النيجيري جونيور أجايي في هذا المركز، بعدما دفع موسيماني به خلال مواجهة بالميراس البرازيلي بمونديال الأندية، وقدم أداء جيدًا واختتمه بتسجيل ركلة جزاء بنجاح ساهمت في حصول الأهلي على المركز الثالث في البطولة.

ويملك موسيماني 3 أوراق أخرى لتعويض غياب حسين الشحات، سيكون أولها الدفع بأكرم توفيق لو قرر موسيماني اللعب بطريقة 4-3-3، أيضًا سيكون أمامه ورقتا محمد الشريف وكهربا يمكن لأحدهما اللعب في مركز الجناح خلف المهاجم الصريح.