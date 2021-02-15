أول تعليق من مصطفى محمد على واقعة تنظيف زميله للأرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

علق مصطفى محمد نجم جالاتا سراي التركي، على لقطة تنظيف النيجيري هنري أونيكورو زميله في الفريق، للأرض، قبل تسديد النجم المصري لضربة جزاء لفريقه خلال مباراة قاسم باشا بالدوري التركي، والتي شهدت تساقط للثلوج.

وكتب مصطفى محمد عبر حسابه على تويتر: "شكرًا صديقي، دم واحد، وعائلة واحدة"، قبل أن يتبعها بأعلام مصر ونيجيريا وتركيا، في إشارة إلى جنسيتي اللاعبين والبلد المنتمي إليها نادي جالاتا سراي.

وسجل مصطفى هدفًا في شباك قاسم باشا؛ ليقود فريقه للفوز بهدفين لهدف.

وسجل مصطفى محمد 4 أهداف منذ انضمامه لصفوف جالاتا سراي، بواقع 3 أهداف بالدوري، وهدفًا بالكأس.

وكان اللاعب النيجيري أونيكورو علق على الصورة عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن حصوله على ركلة الجزاء ومن ثم تنظيف الملعب لمصطفى محمد قبل التصويب جاء كون اللاعب المصري أخًا له: "حصلت على ركلة جزاء ونظفت الملعب وأنا سعيد بذلك، ماذا أستطيع أن أفعل أكثر لتتعلموا؟ مصطفى محمد أخي الأكبر، انظروا إلينا واستمتعوا".