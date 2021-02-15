20 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة المريخ.. وغياب 7 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة فريقه في مواجهة المريخ السوداني في افتتاح مباريات الفريقين بدور المجموعات لدوري الأبطال الأفريقي.

وشهدت القائمة تواجد كلٍ من الثنائي رامي ربيعة ومحمود وحيد في الخط الدفاعي، في ظل غياب كلٍ من أيمن أشرف وعلي معلول للإصابات التي يعانيان منها حاليًا.

ويغيب عن المواجهة كلٍ من علي معلول، أيمن أشرف، وليد سليمان، صلاح محسن، طاهر محمد طاهر وناصر ماهر للإصابة، بينما لن يتواجد حسين الشحات بداعي الإيقاف بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وسيلتقي الأهلي مع المريخ مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، والتي تضم إلى جانبهما كلًا من سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي.

وتضم قائمة الأهلي كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- علي لطفي- مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني- أحمد رمضان "بيكهام"- ياسر إبراهيم- بدر بانون- رامي ربيعة- محمود وحيد.

خط الوسط: أليوديانج- عمرو السولية- أكرم توفيق- حمدي فتحي- محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: جونيور أجايي- محمود عبدالمنعم "كهربا"- محمد شريف- مروان محسن- والتر بواليا.