بالمواعيد.. مباريات منتخب مصر في تصفيات أفريقيا لكرة السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة عن إقامة مباريات المرحلة الثانية من تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لأمم افريقيا المقرر إقامتها في رواندا 2021 في مدينة منستير التونسية في الفترة من 18 إلى 21 فبراير الجاري.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر كالتالي:

المباراة الأولى: أمام أوغندا يوم 18 فبراير الساعة التاسعة مساء.

المباراة الثانية أمام الرأس الأخضر يوم 20 فبراير الساعة الثانية عشر ظهرا.

المباراة الثالثة أمام المغرب يوم 21 فبراير الساعة الثانية عشر ظهرا.

وستذاع مباريات هذه التصفيات على قنوات بي ان سبورتس.

وخاض منتخب مصر مباراة ودية امام نظيره الرواندي وتغلب عليه بنتيجة 84-49، على ان يخوض وديته الثانية أمام منتخب مدغشقر غدا في الثامنة والنصف مساء، في إطار إستعداداه لتصفيات بطولة افريقيا.

وكانت المرحلة الأولى من هذه التصفيات أفيمت في الاسكندرية، وأنهاها المنتخب المصري لصالحه في الصدارة برصيد 6 نقاط، وجاء خلفه كلا من أوغندا ثانيا برصيد 5 نقاط، والرأس الأخضر ثالثا نفس الرصيد، بينما تذيل منتخب المغرب الترتيب برصيد 3 نقاط.

وتنص لوائح المسابقة ، على تأهل الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الاولى من المجموعة إلى بطولة افريقيا 2021 المقرر إقامتها في الفترة من 24 اغسطس إلى 5 سبتمبر في رواندا .