مران الزمالك.. سلبية مسحة كورونا..جلسة مع أحداد.. وتدريبات خاصة لزيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

واصل فريق الزمالك، مساء اليوم الإثنين، تحضيراته استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، في المباراة المقرر لها بعد غدا الأربعاء، على ستاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة بدوري we المصري.

وأعلن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سلبية المسحة الطبية الخاصة باللاعبين للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل لقاء الإسماعيلي.

ومن جانبه، عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تحفيزية، وفنية مع اللاعبين على هامش المران.

وأدى لاعبو الزمالك وحدة تدريبية للتسديد على المرمى من داخل وخارج منطقة الجزاء، تحت إشراف جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، وذلك على هامش المران الجماعي ..

وخاض لاعبو الزمالك تقسيمة قوية، شهدت أداء بعض التدريبات والجمل الفنية والتكتيكية، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.

ومن جانبه، عقد مدحت عبد الهادي المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع حميد أحداد مهاجم الفريق على هامش المران.

وطلب عبد الهادي من حميد أحداد، الهدوء داخل منطقة الجزاء ليكون أكثر فاعلية على المرمى.

وخاض طارق حامد لاعب الزمالك، تدريبات إضافية تحت إشراف البرتغالي أليكس كوستا المدرب المعاون في الجهاز الفني.

وأدى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك تدريبات خاصة تحت قيادة جوزيه بيدرو مخطط الأحمال عقب نهاية المران الجماعي، الذي أقيم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويسعى الجهاز الفني لرفع المعدلات البدنية للاعب والوصول لأعلى فورمة بدنية وفنية له في الفترة المقبلة.

وخاض زيزو في نهاية المران، وحدة تدريبية بالتسديد على محمد عواد حارس الفريق.

وقرر جايمي باتشيكو، دخول فريق الزمالك في معسكر مغلق بعد مران غدا الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.