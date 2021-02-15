مران الأهلي.. موسيماني يعقد محاضرة بالفيديو.. ومتولي وماهر يواصلان التأهيل ‏

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
واصل فريق الأهلي، مساء اليوم الإثنين، تدريباته استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها مساء غد الثلاثاء، في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وبدأ مران الأهلي بجانب بدني خفيف، قبل تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها خلال مواجهة المريخ.
وحرص موسيماني على عقد جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران، وذلك في إطار التنسيق المستمر للتحضير لمواجهة الغد.
ومن جانبه، عقد بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، قبل انطلاق المران، للحديث عن مواجهة المريخ السوداني.
وحرص موسيماني خلال المحاضرة على الحديث مع اللاعبين عن الجوانب الفنية والخططية، التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة المريخ.
وواصل محمود متولي وناصر ماهر ، لاعبا الأهلي، تنفيذ البرنامج التأهيلي على هامش المران في ختام استعدادات الأهلي لمواجهة المريخ السوداني.
وقام متولي وماهر بتنفيذ البرنامج التاهيلي في ملعب التتش من خلال الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج الخاص بهما، لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة الجماعية.
وكان ناصر ماهر قد تعرض لخلع في الكتف، فيما أصيب محمود متولي بقطع في الرباط الصليبي.