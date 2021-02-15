مران الأهلي.. موسيماني يعقد محاضرة بالفيديو.. ومتولي وماهر يواصلان التأهيل ‏

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

واصل فريق الأهلي، مساء اليوم الإثنين، تدريباته استعدادا لمواجهة ‏المريخ السوداني المقرر لها مساء غد الثلاثاء، في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبدأ مران الأهلي بجانب بدني خفيف، قبل تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية التي سيتم ‏تنفيذها خلال مواجهة المريخ.‏

وحرص موسيماني على عقد جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران، وذلك في إطار ‏التنسيق المستمر للتحضير لمواجهة الغد.‏

ومن جانبه، عقد بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، محاضرة بالفيديو ‏مع اللاعبين، قبل انطلاق المران، للحديث عن مواجهة المريخ السوداني.

وحرص موسيماني خلال المحاضرة على الحديث مع اللاعبين عن الجوانب الفنية والخططية، ‏التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة المريخ.‏

وواصل محمود متولي وناصر ماهر ، لاعبا الأهلي، تنفيذ ‏البرنامج التأهيلي على هامش المران في ختام استعدادات الأهلي لمواجهة ‏المريخ السوداني.

وقام متولي وماهر بتنفيذ البرنامج التاهيلي في ملعب التتش من خلال الجري حول الملعب ‏وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج الخاص بهما، لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة الجماعية.‏

وكان ناصر ماهر قد تعرض لخلع في الكتف، فيما أصيب محمود متولي بقطع في ‏الرباط الصليبي.‏