الدوري السعودي | حل ورطة النصر قبل مباراة القادسية يظهر في التدريبات الجماعية

كشفت مصادر مقربة من نادي النصر السعودي عن مفاجأة سارة لجماهير الفريق قبل مواجهة القادسية، مساء الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضحت أن الظهير الأيسر لنادي النصر، عبد الرحمن العبيد، شارك في تدريبات الفريق االجماعية، وأشارت إلى أن مشاركة العبيد تأتي بعد شفائه من الإصابة، التي عانى منها خلال الفترة الماضية.
وعاش النصر في الفترة الماضية ورطة كبيرة في مركز الظهير الأيسر في ظل إصابة العبيد، والكوري الجنوبي كيم جين سو، حيث كان الجهاز الفني للفريق، يستعين باللاعب أسامة الخلف.
ويتواجد فريق النصر حاليًا في المركز السابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 25 نقطة، وكان فارس نجد قد خسر في الجولة الماضية برباعية نظيفة.
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