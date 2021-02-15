فيديو | اديداس تهدي الاتحاد الاوروبي الكرة الـ 20 لنهائي دوري ابطال اوروبا

اهدت شركة اديداس الالمانية الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، الكرة الجديدة المخصصة للمباريات الاقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2021/2020 والتي ستستخدم كذلك في المباراة النهائية المقرر لها في اسطنبول خلال شهر مايو المقبل.

واستعرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” جميع الكرات الـ 19 الماضية لاديداس، حيث يحتفل هذا العام بمرور 20 سنة على بدء تغيير تصميم كرة دوري أبطال أوروبا بصورة موسمية.

وتم تقديم أول تصميم لكرة دوري أبطال أوروبا في عام 2001 وسُميت في ذلك الوقت بـ “ستار بول”، حيث تعتمد على شعار دوري الأبطال UEFA، والذي أصبح رمزًا لأفضل مسابقة كرة قدم للأندية حول العالم.

وسيتم استخدام الكرة الرسمية الجديدة في جميع مباريات دوري أبطال أوروبا المتبقية هذا الموسم، بما في ذلك نهائي ستاد أتاتورك الزولمبي يوم 29 مايو 2021، حسب تأكيد يويفا في بيان رسمي اليوم الاثنين.

وتبدأ يوم غد الثلاثاء 15 فبراير 2021 مباريات ذهاب دور الـ 16 من دوري الابطال، دون حضور جمهور للمرة الأولى في التاريخ، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال يويفا “يتميز تصميم كرة نهائي اسطنبول 2021 بنسيج يعكس الماضي ويمزجه مع الحاضر معًا في كرة عالية الجودة. تُفصل اللافتات الحمراء الرفيعة كل عام والمدينة، بينما توفر الألواح النجمية المرتبطة حراريًا سطحًا سلسًا للحصول على لمسة محسنة”.

وأكد يويفا أن هذه الكرة توفر التحكم والثبات الهوائي بفضل الألواح السداسية المرتبطة حراريًا مع النجوم المتداخلة والطلاء القوي، من خلال دمج الغراء المستدام، وهذا يوفر سطحًا أملس وسلس يحقق المزيد من الدقة على أرض الملعب.